El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 45% entre las 01:00 y las 07:00, y aumenta considerablemente hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, y alcanzará su punto máximo en la tarde, donde se espera que el termómetro marque hasta 18 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las lluvias se sientan más intensas. A medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 70% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente durante las horas más frescas del día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día se presentará mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y un viento moderado a fuerte. Se aconseja a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.