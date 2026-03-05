El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 11 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 59% por la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de pesadez en el ambiente, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Sin embargo, es importante mencionar que existe una probabilidad del 45% de tormentas en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar algunas inquietudes entre los residentes. A medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, alcanzando un 0% en la tarde.

El viento será un factor notable hoy, con ráfagas que alcanzarán hasta 57 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar un ambiente fresco y ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando considerablemente hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:26, marcando el final de un día mayormente gris y fresco en Cartaya. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas y un viento notable que podría afectar actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.