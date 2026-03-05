El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 10 grados, con una ligera bruma que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es del 20% en las primeras horas, aumentando a un 35% entre las 7 y las 13 horas, y alcanzando un 75% entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que la tarde será el periodo más crítico en cuanto a la posibilidad de lluvias, con un 70% de probabilidad de tormentas.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de 6 km/h en la mañana, aumentando a 10 km/h en la tarde. Sin embargo, se espera que las rachas de viento sean más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en las horas pico de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y se prevé que las precipitaciones sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en algunos momentos. Las condiciones nubosas continuarán durante la noche, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia el final del día.

Es importante que los habitantes de Carmona se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente si planean salir por la tarde. La combinación de cielos cubiertos, viento moderado y la posibilidad de lluvias podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.