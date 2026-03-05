El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente nublado, con una descripción que se mantiene constante en "Cubierto" hasta el periodo de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , comenzando con un ambiente fresco en la mañana, donde se registrarán mínimas de 11 grados, y alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alcanzando un 59% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 40% de que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde, donde se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm. Sin embargo, las lluvias no serán intensas y se espera que sean intermitentes. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 40% durante la tarde, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad en el tiempo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse ligeramente hacia la tarde, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 15 grados hacia el final del día.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.