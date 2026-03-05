El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente nubladas y una probabilidad de precipitaciones que aumentará a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, pero a medida que avanza la jornada, se espera que la niebla cubra la región, especialmente en las primeras horas. A partir de las 4 de la mañana, la visibilidad se verá afectada por la niebla, que persistirá hasta las 8 de la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 14 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, con niveles que rondarán entre el 68% y el 100%. Esto, combinado con la presencia de nubes, generará un ambiente bastante húmedo y fresco. A medida que el día avanza, se prevé que el cielo se cubra completamente, con condiciones de nubosidad que se intensificarán hacia la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que a partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 55% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y aumentando a 2 mm hacia la noche. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad entre las 7 y la 9 de la noche, lo que podría traer consigo tormentas acompañadas de lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una creciente probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y posibles precipitaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.