El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% durante las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 68% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 20% de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas del día, aumentando a un 70% entre las 07:00 y las 13:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos, aunque estos serán de carácter escaso. Se anticipa que la cantidad de precipitación acumulada será mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente durante los momentos de lluvia.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 20% de posibilidad en la mañana y un 60% en la tarde, lo que podría llevar a algunos momentos de actividad eléctrica. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones húmedas y frescas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.