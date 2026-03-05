El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 90%. Aunque la cantidad de lluvia prevista es mínima, con un acumulado de 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 11 y los 18 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados, y se espera que alcancen su punto máximo hacia la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 18 grados. A medida que avanza el día, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría proporcionar algo de alivio ante la humedad, pero también es importante tener precaución, ya que las ráfagas podrían ser intensas en ciertos momentos del día. En la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 5 a 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían generar algo de inquietud en la población. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia escasa y tormentas por la tarde. La combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.