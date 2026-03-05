El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% y aumentando hasta un 98% hacia el final del día. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A lo largo del día, las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores y peatones.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 45% de que se produzcan lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, con un incremento en la probabilidad de tormentas que podría alcanzar hasta el 70% en el periodo de 19:00 a 01:00. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros que podrían llegar a 0.1 mm, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Se recomienda asegurar objetos en el exterior que puedan ser afectados por el viento.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00. El cielo permanecerá cubierto, y la bruma podría intensificarse, lo que afectará la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 19:12, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de lluvias dispersas.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con probabilidades de lluvia y viento moderado. Se aconseja a la población estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.