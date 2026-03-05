El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Baeza se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma, lo que podría reducir la visibilidad en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 9 grados , lo que sugiere que es recomendable abrigarse al salir.
A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, aunque se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementará a medida que se acerque la tarde.
Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.8 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre. La probabilidad de tormenta también se sitúa en un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas sorpresas en forma de chubascos.
El viento será un factor notable a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Predominará del oeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser intensas, especialmente en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 10 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de niebla y bruma en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un inicio brumoso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Las temperaturas frescas y el viento fuerte serán factores a considerar, así como la alta humedad que podría generar condiciones de niebla en la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.
