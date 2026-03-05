El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, se espera en Baena un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 14 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de 7 grados, mientras que por la tarde se alcanzarán máximas de hasta 14 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 67% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de lluvia será del 50% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que existe una posibilidad moderada de que se produzcan algunas lloviznas. Sin embargo, las condiciones de bruma y niebla en las primeras horas podrían dificultar la visibilidad, especialmente en las zonas más bajas.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las rachas máximas se esperan en torno a los 37 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente, sobre todo en las horas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 9 grados. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lloviznas y una alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, manteniendo un abrigo adecuado y precauciones en la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.