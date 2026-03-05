El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias se irán disipando, con un total de precipitaciones que se espera sea mínimo.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 11 grados, que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 19 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 58% hacia la tarde.

El viento soplará del norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 32 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 24 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de hasta 60 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 35% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 10% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Sin embargo, a partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye a un 0%, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que comenzará en un 89% y se mantendrá por encima del 90% durante las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que la tarde avance, la humedad disminuirá, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación térmica.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para condiciones de viento y posibles lluvias ligeras en las primeras horas del día, pero con una mejora notable en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.