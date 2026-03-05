El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Arahal se enfrenta a un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 31 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque fresco, también podría ayudar a dispersar un poco la nubosidad, aunque no se espera que esto ocurra de manera significativa.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima que alcanzará hasta un 80% de probabilidad. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes y acompañadas de momentos de nubosidad densa. En las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, se prevén lluvias ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en total.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían generar algunos truenos y relámpagos, especialmente en las áreas más cercanas a la sierra.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la alta humedad y la posible presencia de niebla. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, aunque las condiciones nubladas persistirán.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En resumen, un día de marzo que invita a la precaución y a estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.