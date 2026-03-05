El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con una atmósfera que se sentirá húmeda y fresca. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, acentuada por la brisa que soplará desde el oeste. Las rachas de viento alcanzarán hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea baja durante la mayor parte del día, con un 35% de probabilidad en las primeras horas y aumentando a un 80% hacia la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas durante el día, existe la posibilidad de que se presenten algunas lloviznas o chubascos ligeros, especialmente en la tarde. La probabilidad de tormenta también se incrementa hacia el final del día, lo que podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de mayor humedad. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen desplazamientos por carretera, ya que la visibilidad podría ser reducida.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, no debería presentar condiciones climáticas extremas.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una ligera posibilidad de lluvias hacia la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un cambio en el tiempo a medida que avanza el día, especialmente si tienen planes al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.