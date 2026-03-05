El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, manteniendo una atmósfera gris y opaca. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde. Aunque la cantidad de precipitación pronosticada es mínima, con un total de 0.1 mm, la posibilidad de lluvias ligeras no puede ser descartada, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia alcanza el 85%. Esto podría traducirse en chubascos dispersos, que no deberían causar inconvenientes significativos, pero es recomendable que los residentes estén preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser notable en áreas abiertas y podría influir en la percepción térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:24, marcando el final de una jornada que, aunque nublada, ofrecerá momentos de calma y frescura. Los residentes de Almonte deben estar atentos a las condiciones climáticas, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de lluvia ligera podría interrumpir actividades al aire libre. En general, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y estar preparados para un día mayormente cubierto y fresco.

