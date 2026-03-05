El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando se prevé que las nubes se disipen un poco, permitiendo momentos de claridad.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más templado. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 11 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 62% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento podría contribuir a la sensación de frescura, a pesar de las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormentas se sitúa en un 35% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 0% hacia la tarde y noche.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables en la tarde, pero con un ambiente húmedo y ventoso. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día fresco y que disfruten de los momentos de claridad que puedan surgir a medida que avanza la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.