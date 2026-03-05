El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, la cobertura de nubes será constante, con un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 19 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de posibilidad de que se registren lluvias escasas. Aunque la cantidad de precipitación no será significativa, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que estas condiciones de viento pueden afectar a los más sensibles, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría reducirla en momentos puntuales. Para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre, se recomienda planificar las salidas en las horas de la mañana, cuando las condiciones serán más estables y la probabilidad de lluvia será menor.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas en la tarde. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prepararse adecuadamente será clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.