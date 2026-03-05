El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

Hoy, 5 de marzo de 2026, Alcalá la Real se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con periodos de cielo cubierto que podrían afectar la luminosidad en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 5 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino, aunque la sensación térmica podría mejorar ligeramente con el paso de las horas.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 97% en la mañana. Esto podría generar una sensación de incomodidad, sobre todo para aquellos que son sensibles a la humedad. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% en las horas centrales del día, lo que sugiere que, aunque el cielo se nuble, las condiciones no serán propensas a tormentas severas.

El viento soplará de dirección predominantemente del norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. La alta humedad y el viento fresco serán factores a tener en cuenta para quienes planeen salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.