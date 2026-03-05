El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 5 de marzo

El día de hoy, 5 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por la densa capa de nubes, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta, rondando el 70% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 30% de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la cantidad de lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 31 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan tormentas severas, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y mantenerse informados sobre cualquier actualización meteorológica a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-04T20:57:12.