El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 2 de marzo de 2026, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 90% a las 03:00, pero irá disminuyendo gradualmente a medida que el día avance, situándose en torno al 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se volverán más agradables y secas hacia el mediodía.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h entre las 14:00 y las 15:00. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, aunque la posibilidad de tormentas es mínima. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 20% entre las 13:00 y las 19:00, pero las condiciones meteorológicas sugieren que es poco probable que se materialicen.

A medida que el día se acerca a su fin, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 22:00. El ocaso se producirá a las 19:17, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable.

En resumen, los habitantes de El Viso del Alcor pueden esperar un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, aunque es recomendable estar preparados para un ligero aumento en la nubosidad y un descenso de las temperaturas al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.