El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el mercurio llegue a los 21 grados.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 3 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.
En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 15% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Asimismo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:18 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.
En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin la preocupación de lluvias o tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real