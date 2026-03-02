El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará alrededor de 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el mercurio llegue a los 21 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 95% a las 3 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y templada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 15% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. Asimismo, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable en términos meteorológicos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:18 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con una humedad que aumentará ligeramente, pero sin llegar a niveles incómodos.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin la preocupación de lluvias o tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.