El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más confortables, alrededor del 39% en las horas centrales del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, se prevén intervalos nubosos a partir de la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo parcialmente cubierto.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante la tarde. Los vientos serán más suaves por la mañana, pero se intensificarán a medida que el día avance, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un cielo que se mantendrá despejado en su mayoría, los habitantes y visitantes de la ciudad podrán aprovechar al máximo este día primaveral. Se aconseja llevar ropa ligera, pero también considerar una chaqueta ligera para la tarde, cuando el viento pueda hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.