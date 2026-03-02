El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a medida que el sol se eleva, llegando a un 43% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, el tiempo se tornará más seco y cálido hacia el mediodía, lo que será ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura. Por la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo velocidades moderadas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubes altas, aunque no se anticipa que afecten significativamente la claridad del cielo.

La probabilidad de tormentas es nula durante la mañana y la tarde, pero se incrementa ligeramente hacia la noche, con un 15% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Esto podría ser un indicativo de un cambio en las condiciones meteorológicas para los días siguientes, aunque hoy se mantendrá la calma.

En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las temperaturas agradables y la ausencia de lluvia brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.