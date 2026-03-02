El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día, antes de ir aumentando gradualmente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 13 grados a las 09:00 horas y continúe subiendo hasta llegar a los 16 grados a las 11:00 horas. Durante la tarde, el termómetro podría alcanzar un máximo de 22 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 19:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, comenzando en un 80% y disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas centrales del día, pero en general, se espera un tiempo confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable ante las temperaturas más elevadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de nubes altas, pero sin impacto significativo en el tiempo general.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en San Juan de Aznalfarache, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar el buen tiempo y salir a disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.