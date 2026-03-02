El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, manteniéndose estables durante la madrugada y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura continúe en ascenso, alcanzando los 21 grados a las 15:00 horas. La sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 76% en la madrugada y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 44% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más cálidas, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que la probabilidad de lluvia es nula. Esto se traduce en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Sin embargo, es importante mencionar que hacia la tarde y la noche, la probabilidad de intervalos nubosos aumentará ligeramente, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las nubes altas podrían aparecer, pero no afectarán la temperatura ni la posibilidad de lluvia.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender en las próximas noches.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.