El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 84%, pero se espera que disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 56 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, aunque en general el viento no será un factor que impida disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto es ideal para aquellos que deseen realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin restricciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:14, momento en el que el sol se ocultará en el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual digno de ser apreciado.

En resumen, el día de hoy en Puente Genil se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

