El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 83% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas vayan aumentando, alcanzando los 11 grados a media mañana y llegando a un máximo de 18 grados en la tarde. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 29 km/h a lo largo del día. Las rachas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta estas rachas si se planean actividades al aire libre, ya que podrían afectar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, aunque existe un leve riesgo de lluvias en la franja horaria de la tarde, con un 25% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, las condiciones meteorológicas sugieren que es poco probable que se materialicen, por lo que se puede disfrutar de un día mayormente seco.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando los 18 grados, y el cielo seguirá despejado, aunque se espera un ligero aumento de nubosidad hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:11 horas, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.