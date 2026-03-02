El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Pozoblanco se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando temperaturas de hasta 9 grados a las 10 de la mañana.

Sin embargo, a partir del mediodía, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. La nubosidad comenzará a aumentar, y se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 17 grados. La humedad relativa se mantendrá en torno al 49%, lo que puede generar una sensación de frescura.

A medida que la tarde avance, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, donde se estima un 60% de probabilidad de lluvia. Las condiciones de viento también serán notables, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h desde el sur, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 7 de la tarde. La humedad aumentará, llegando a un 71% al final del día. A partir de las 8 de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 30% hasta la medianoche.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas caigan a 10 grados, con un ambiente más fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la niebla que se prevé en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

Es importante que los habitantes de Pozoblanco se preparen para un día con cambios en el tiempo, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente durante la tarde y la noche. La combinación de viento, nubosidad y posibilidad de lluvia escasa puede hacer que el día sea variable, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.