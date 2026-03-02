El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 94%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 44% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h hacia el mediodía. Esta brisa será un alivio ante las temperaturas más cálidas y ayudará a mantener un ambiente agradable. Por la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, el cielo comenzará a nublarse ligeramente, con un aumento en la cobertura nubosa, aunque sin llegar a condiciones de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:16, marcando el final de un día que, aunque comenzará fresco, se tornará cálido y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa. En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río promete ser mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.