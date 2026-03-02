El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 22 grados.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 44% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación de calor podría ser algo más intensa en las horas centrales, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas más cálidas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, existe una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 19:00 y 21:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La tranquilidad del tiempo permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 19:18 horas. Las temperaturas descenderán rápidamente después de la puesta del sol, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se presenta ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución ante el viento y la posibilidad de nubes en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.