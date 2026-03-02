El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 69% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el ambiente sea propicio para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 57 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la mañana y la primera parte de la tarde, alcanzando hasta 81 km/h en su punto máximo. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre o manejen vehículos, ya que el viento puede generar condiciones inestables.

A lo largo del día, no se anticipa precipitación, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o participar en eventos al aire libre.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado. Con un ambiente propicio para disfrutar del aire libre, los habitantes de la localidad pueden aprovechar al máximo este día soleado, teniendo en cuenta las ráfagas de viento que podrían presentarse. La jornada promete ser un excelente momento para disfrutar de la belleza del entorno y realizar actividades al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.