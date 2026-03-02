El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Morón de la Frontera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con temperaturas de 11 grados a las 01:00 y 02:00, y subiendo a 19 grados a las 13:00.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% a la medianoche y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja generará un ambiente más agradable.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 19 km/h, aumentando a 35 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Hacia la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 64 km/h, lo que podría generar un ambiente un tanto ventoso, pero sin condiciones adversas.
No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.
En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real