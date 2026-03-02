El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, con temperaturas de 11 grados a las 01:00 y 02:00, y subiendo a 19 grados a las 13:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% a la medianoche y descendiendo a un 47% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la combinación de temperaturas más cálidas y una humedad más baja generará un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 19 km/h, aumentando a 35 km/h en la tarde. Esta brisa, aunque moderada, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Hacia la tarde, se prevé que el viento sople con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 64 km/h, lo que podría generar un ambiente un tanto ventoso, pero sin condiciones adversas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.