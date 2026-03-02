El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 10 grados en las primeras horas, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15 horas, alcanzando los 20 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas que podrían aparecer en el horizonte. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán ideales para disfrutar de paseos y reuniones al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 43% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco en las primeras horas, pero más cómodo a medida que la temperatura suba.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y apacible. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones del viento, que podría intensificarse en la tarde, especialmente en las zonas más abiertas.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.