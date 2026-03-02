El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 10°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20°C en las horas centrales.
La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 86%, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.
A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas en el periodo de 13:00 a 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La tarde se caracterizará por un cielo poco nuboso a nuboso, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:22.
La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día propicio para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de Moguer aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de la naturaleza. Con el sol saliendo a las 07:56, los primeros rayos de luz iluminarán la localidad, prometiendo un día lleno de oportunidades para disfrutar del entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real