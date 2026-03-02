El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C a las 10°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 20°C en las horas centrales.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con valores que rondan el 86%, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este-sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas en el periodo de 13:00 a 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La tarde se caracterizará por un cielo poco nuboso a nuboso, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:22.

La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día propicio para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes de Moguer aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de la naturaleza. Con el sol saliendo a las 07:56, los primeros rayos de luz iluminarán la localidad, prometiendo un día lleno de oportunidades para disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.