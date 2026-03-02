El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 73%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.
A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 13 grados a las 11 de la mañana. Sin embargo, la tendencia será a un ligero descenso en la temperatura a medida que se acerque la tarde, donde se prevé un máximo de 18 grados . La humedad relativa irá disminuyendo, alcanzando un 38% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación más cálida.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente. Desde las 1 hasta las 3 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en este periodo, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la tarde, con una posibilidad de tormentas del 85%. Esto sugiere que, aunque el día comience soleado, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre.
El viento soplará del este durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el viento cambie a dirección sur, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 12 grados.
En la noche, el cielo estará cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 11 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad. En resumen, el día de hoy en Martos se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
