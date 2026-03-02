El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de una jornada soleada. Desde la madrugada hasta el atardecer, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas frescas, alcanzando los 12 grados a las 00:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 80% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 57% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 42 km/h a las 13:00. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o eventos deportivos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la región sin obstáculos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados a las 20:00. El ocaso se producirá a las 19:16, marcando el final de un día soleado y agradable. En resumen, Marchena disfrutará de un día perfecto para actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.