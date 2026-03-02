El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille con fuerza durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 21 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 95% a las 05:00, pero disminuirá gradualmente a medida que avance la jornada, estabilizándose en torno al 50% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana comenzará con un ambiente algo húmedo, la tarde será más confortable y seca, ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h a las 08:00. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen. La tranquilidad del tiempo permitirá que los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:19. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, perfectas para aprovechar al máximo el inicio de marzo en Mairena del Aljarafe.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.