El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 14 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 79% y el 85%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 67% al final de la jornada. Esto contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el termómetro alcance su máximo de 21 grados alrededor de las 3 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 43 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y solo se eleva a un 20% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las condiciones no parecen propicias para la lluvia. Esto significa que los residentes de Mairena del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a presentar intervalos nubosos, pero se mantendrá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:17, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.