El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 10 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 8 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 12 grados a las 10:00 horas y continúe aumentando, llegando a un máximo de 19 grados hacia la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 86% y bajará hasta un 43% en las horas más cálidas del día. Esto generará un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevén intervalos nubosos que podrían aparecer, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación se incrementa hasta un 30%, aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo, ya que la cantidad esperada es mínima. Las condiciones de viento también serán notables, con rachas que alcanzarán hasta 47 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h a lo largo del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de mayor actividad del viento. Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que descenderán a los 11 grados hacia las 23:00 horas.

El orto se producirá a las 07:47 y el ocaso a las 19:13, brindando un día con una buena cantidad de luz solar. En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y algunas nubes en la tarde, pero sin previsión de lluvias significativas. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.