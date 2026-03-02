El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 11 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 22 grados hacia la tarde, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de frescura al amanecer. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo y seco.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Este viento moderado ayudará a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se mantiene en un 10% solo en la franja horaria de la tarde, aunque las condiciones no sugieren que se materialicen. Asimismo, la probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y estable.

A medida que se acerque la noche, los cielos continuarán despejados, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:16. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día, lo que hará que la noche sea fresca pero agradable.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo, realizar deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. La combinación de sol, temperaturas moderadas y un viento suave promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.