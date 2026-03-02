El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Linares con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 35% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que la jornada sea propicia para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fuerte, no debería causar inconvenientes significativos, pero es recomendable tener precaución, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con brisas suaves por la mañana y aumentando en intensidad hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la noche, aunque no se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas.

La puesta de sol ocurrirá a las 19:08, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de alrededor de 11 grados . La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre o simplemente relajarse en casa.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.