El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta las 06:00 horas, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 11 grados. La brisa será suave, con vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 11 km/h. La probabilidad de precipitación es nula durante la mañana, lo que sugiere un inicio de jornada seco y agradable.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 18 grados a las 14:00 horas. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 65%, lo que permitirá que la sensación térmica sea más confortable. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas a partir de las 13:00 horas, con un 20% de posibilidad de lluvia, que se incrementará a un 75% entre las 19:00 y 01:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nublado, con temperaturas que descenderán a 16 grados a las 20:00 horas. Los vientos del sureste se intensificarán, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría generar ráfagas fuertes. La probabilidad de tormentas y precipitaciones se mantendrá alta, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y tormentas eléctricas.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un inicio despejado y fresco, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y noche. Se aconseja a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que disfrute de las horas de sol antes de que el tiempo cambie.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.