El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 08:00 horas.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 84% y bajando gradualmente hasta un 74% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 18 grados a las 12:00 horas y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde, alrededor de las 15:00 horas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 28 km/h durante las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 21 km/h, lo que seguirá aportando un alivio ante el calor.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la franja horaria de 19:00 a 21:00 horas, aunque las posibilidades de tormenta son igualmente bajas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 21:00 horas y bajando a 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:19 horas. En resumen, el día de hoy en Lebrija se presenta como una jornada ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.