El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en las zonas más elevadas de la provincia. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur y sureste, alcanzando velocidades de entre 6 y 15 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 10% en la tarde, aunque esto no se traduce en expectativas de lluvia. La probabilidad de tormenta también es baja, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:09, momento en el que el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de este día primaveral, aprovechando las condiciones favorables para paseos y actividades recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.