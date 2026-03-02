El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado hasta el mediodía, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Las nubes comenzarán a aumentar, y se prevé que el cielo se torne cubierto hacia la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados, siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantendrán en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esta probabilidad aumenta considerablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se estima un 85% de posibilidad de tormentas y lluvias escasas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que alcanzarán hasta los 18 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento sople del sureste, con rachas que podrían llegar a los 40 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y ventoso.

Es importante que los habitantes y visitantes de Isla Cristina se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que el día avanza. Aunque la mañana y parte de la tarde se presentarán agradables, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde y la noche, ya que las probabilidades de lluvia y tormenta aumentan considerablemente. La combinación de viento, nubes y posibles precipitaciones sugiere que será un día dinámico en el que se alternarán momentos de sol y de inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.