El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. A lo largo de la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con mínimas de 8 grados, mientras que por la tarde se espera un incremento que podría llegar hasta los 20 grados, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. Sin embargo, la combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se experimentarán durante la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar un ligero oleaje en las zonas costeras. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o en áreas expuestas al viento.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 25% en la tarde, aunque las posibilidades de lluvia son mínimas. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos hacia la tarde, lo que podría dar lugar a un cielo parcialmente cubierto, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados, y el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:23. En resumen, el tiempo en Huelva para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y templada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las lluvias esperadas en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.