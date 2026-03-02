El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, en Dos Hermanas, se espera un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. La humedad relativa será alta al inicio del día, alcanzando hasta un 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados a media mañana y llegando a un máximo de 21 grados por la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 45% por la tarde. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Sin embargo, se anticipan rachas más intensas, especialmente por la tarde, que podrían alcanzar hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a la hora del ocaso, que será a las 19:18. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre en Dos Hermanas, con cielos despejados y temperaturas agradables. No se prevén lluvias ni tormentas, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día soleado y cálido. Se recomienda llevar ropa ligera y protegerse del sol durante las horas pico, especialmente entre las 12 y las 16 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.