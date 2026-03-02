El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas siguientes. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% en la madrugada y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento del sureste será un alivio ante el calor, permitiendo que los ecijanos disfruten de su jornada sin incomodidades.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia. Esto refuerza la idea de un día ideal para salir, ya sea para pasear por el centro histórico de Écija o disfrutar de un picnic en alguno de sus parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:15 horas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se presenta como un día soleado y cálido, con temperaturas agradables, bajo riesgo de lluvia y un viento moderado que aportará frescura. Es una jornada perfecta para disfrutar de la belleza de la ciudad y de sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.