El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Coria del Río disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados y descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondarán el 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 43% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos en una terraza. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posibilidad de algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo soleado.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un ambiente cálido y agradable, ideal para disfrutar de la naturaleza. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:19, marcando el final de un día mayormente soleado y placentero.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.