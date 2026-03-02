El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 2 de marzo de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 7 grados entre las 4 y las 6 de la mañana.
A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunos intervalos nubosos, aunque la mayor parte del día se mantendrá con poca nubosidad. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 19 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 93% y el 100%.
Durante la tarde, se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará notablemente entre las 1 y las 7 de la tarde, alcanzando un 55% en este periodo. Las lluvias, si se presentan, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormentas será baja, con un 5% entre las 7 y las 9 de la noche.
El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 14 grados a las 8 de la noche y bajando a 11 grados hacia la medianoche.
En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda estar atentos a las condiciones del viento y la humedad, que podrían influir en la sensación térmica.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.
