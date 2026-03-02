El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 2 de marzo

Hoy, 2 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 14 grados a media mañana y llegando a un máximo de 21 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, ya que la radiación UV puede ser intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 11 km/h, que irán aumentando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Estos vientos, aunque moderados, pueden aportar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas.

La salida del sol se producirá a las 07:54, y el ocaso está previsto para las 19:19, lo que permitirá disfrutar de un día largo y luminoso. En resumen, Castilleja de la Cuesta se prepara para un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-01T20:57:13.